ഐഎസ്എൽ കലാശപ്പോരിൽ ചെന്നൈയുടെ എതിരാളി ആരെന്ന് ഇന്നറിയാം : നിർണായക മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങി ബെംഗളൂരുവും എടികെയും

കൊൽക്കത്ത : ഐഎസ്എൽ കലാശപ്പോരിൽ ചെന്നൈയുടെ എതിരാളി ആരെന്ന് ഇന്നറിയാം. അവസാന പാദ സെമി പോരാട്ടത്തിൽ എടികെയും ബെംഗളുരു എഫ്‌സിയും ഏറ്റുമുട്ടും. രാത്രി ഏഴരയ്‌ക്ക് കൊൽക്കത്തയിലാണ് മത്സരം. ഇരുടീമുകളും മൂന്നാം ഐഎസ്എൽ ഫൈനലാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ പാദ സെമിയിൽ ബെംഗളൂരു എതിരില്ലാതെ ഒരു ഗോളിന് എടികെയെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. 19 കളിയിൽ 13 ഗോള്‍ മാത്രം വഴങ്ങിയ ബെംഗളുരുവിന്‍റെ പ്രതിരോധം എടികെയ്‌ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇന്ന് സമനില നേടിയാലും ബെംഗലുരുവിന് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാം.

It's a massive matchday in Kolkata as the Blues look to make their way past ATK in the second leg of the @IndSuperLeague semifinal.

With @ChennaiyinFC awaiting the victor in the #HeroISLFinal, @ATKFC and @bengalurufc battle it out to reach the title clash for the third time in #HeroISL history!

Here's all you need to know about #ATKBFC 👇

#LetsFootball https://t.co/bklZTal75R

