ഐഎസ്എൽ, ആറാം സീസണിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ആരെന്നു ഇന്നറിയാം : കലാശപ്പോരിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈയിന്‍ എഫ് സി- എടികെ

ഫത്തോഡ : ആറാം സീസൺ ഐഎസ്എൽ ചാമ്പ്യന്മാർ ആരെന്നു ഇന്നറിയാം. കലാശപ്പോരിനൊരുങ്ങി മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈയിന്‍ എഫ് സിയും – എടികെയും. ഗോവയിൽ വൈകിട്ട് 7.30നാണ് ഇരുടീമുകളും കപ്പിനായി ഏറ്റുമുട്ടുക. ഫൈനലില്‍ ഇതാദ്യമാണ് ഇരു ടീമുകളും നേർക്ക് നേർ വരുന്നത്. അതേസമയം കൊവിഡ് 19 ആശങ്ക നില നിൽക്കുന്നതിനാൽ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലാകും മത്സരം നടക്കുന്നത്.

Neither team has lost a #HeroISLFinal but only one can maintain that record after tonight!

Will it be @ATKFC or @ChennaiyinFC?

