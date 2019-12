ഐഎസ്എൽ പോരാട്ടം : കൈവിട്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച്പിടിക്കാൻ എടികെ ഇന്നിറങ്ങും : എതിരാളി ഹൈദരാബാദ്

ഹൈദരാബാദ് : ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ നഷ്ടപെട്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച്പിടിക്കാൻ എടികെ ഇന്നിറങ്ങും. ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയാണ് എതിരാളി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 07:30തിന് ഹൈദരാബാദിലെ ജി.എം,സി ബാലയോഗി അത്‌ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക.

എട്ടു മത്സരങ്ങളിൽ 14 പോയിന്റുമായി ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എടികെ. 16 പോയിന്റുമായി നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. എടികെയ്ക്ക് രണ്ടു സമനിലയും തോൽവിയും മാത്രമുള്ളതിനാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ വിജയം നാല് സമനിലയും ഒരു തോൽവിയുമുള്ള ബംഗളുരുവിനെ പിന്നിലാക്കി വീണ്ടും ഒന്നാമനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എടികെ. അരങ്ങേറ്റ സീസണിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി. 8 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയം തോൽവി, ആറ് സമനിലയുൾപ്പെടെ 4പോയിന്റാണ് ഹൈദരാബാദിനുള്ളത്.

