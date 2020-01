മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് മുംബൈ സിറ്റി.എതിരില്ലാതെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് മുംബൈ സിറ്റി വിജയിച്ചത്. മൊഡൗ സൊഗൗ(*13), അമീന്‍ ഷെര്‍മിതി(*55) എന്നിവരാണ് മുംബൈയുടെ വിജയ ഗോളുകൾ വലയിലെത്തിച്ചത്.

A solid defensive display by @MumbaiCityFC restricted the defending champions to just a single shot on target 💪 #MCFCBFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/8fjFiaUxkI

ഈ മത്സരത്തിലെ ജയത്തോടെ മുംബൈ സിറ്റി പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ നില നിർത്തി. 12 മത്സരങ്ങളിൽ 16 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്. ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ബെംഗളൂരുവിന് തോൽവി തിരിച്ചടി ആയെങ്കിലും രണ്ടാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായില്ല.13 മത്സരങ്ങളില്‍ 22 പോയിന്റാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ എടികെ ഗോവ എഫ്‌സിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.

Home ✅

Away ✅

3⃣ crucial points for #TheIslanders as we do the double over Bengaluru FC this season! 😎#MCFC #ApunKaTeam 🔵 pic.twitter.com/gdA3VFRhKx

