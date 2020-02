ഗോൾ മഴ, അനായാസ ജയം നേടി ഒന്നാമനായി ഗോവ പ്ലേ ഓഫിൽ : ജംഷെഡ്പൂർ പുറത്ത്

ജംഷെഡ്പൂർ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ജംഷെഡ്പൂരിനെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കി, അനായാസ ജയം നേടി ഗോവ. ജംഷെഡ്പൂരിനെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ഫെറാൻ, ഹ്യൂഗോ ബൊമോസ് ഇരട്ട ഗോൾ, ജാക്കി ചന്ദ്, മൗർത്താട ഫാൾ എന്നിവരുടെ കാലുകളിൽ നിന്നാണ് വിജയ ഗോളുകൾ പിറന്നത്. ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും ഗോൾ അടിക്കുന്ന ടീം എന്ന സ്വന്തം റെക്കോർഡ് ഈ മത്സരത്തോടെ തിരുത്തി.

The Gaurs make history by becoming the first-ever #HeroISL club to qualify for @TheAFCCL 🛡#JFCFCG #LetsFootball #FCGoaInAsia #HeroISLLeagueWinners pic.twitter.com/xjVz0rdjAn

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 19, 2020