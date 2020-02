നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കി ഹൈദരാബാദ് : അവസാന മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ജയവുമായി പുറത്തേക്ക്

ഗുവാഹത്തി : അവസാന മത്സരത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കി തകർപ്പൻ ജയവുമായി ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ഐഎസ്എല്ലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ചു ഗോളുകൾക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് തകർത്തത്. ലിസ്റ്റൻ കൊലാക്കോ,മാർസലിനോ എന്നിവരുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളും, മുഹമ്മദ് യാസിറിന്റെ ഒരു ഗോളുമാണ് ജയം നേടി കൊടിക്കൊടുത്തത്.

.@HydFCOfficial end their maiden #HeroISL campaign on a positive note in Guwahati 👍#NEUHFC #LetsFootball pic.twitter.com/euhYalTX0P

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 20, 2020