ഐഎസ്എൽ : സൂപ്പർ പോരിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ സമനിലയിൽ തളച്ച് എടികെ

ബെംഗളൂരു : ഗ്രൂപ്പുഘട്ടത്തിലെ അവസാന സൂപ്പർ പോരിൽ, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് എടികെ. ഇരുടീമുകളും രണ്ടു ഗോൾ വീതം സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഡിമാസ്(18), കെവാൻ(35)എന്നിവരുടെ ഗോളിലൂടെ ബെംഗളൂരു മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു.

.@ATKFC fight back from 2⃣ goals down to nick a point against @bengalurufc! #BFCATK #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/Iw8HpXMLxm

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 22, 2020