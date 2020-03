ഐഎസ്എൽ പ്ലേ ഓഫ് : എടികെയെ തകർത്ത് ബെംഗളൂരു എഫ് സി

ബെംഗളൂരു : ഐഎസ്എൽ പ്ലേ ഓഫിലെ ആദ്യ പാദത്തിലെ രണ്ടാം സെമി പോരാട്ടത്തിൽ എടികെയെ തകർത്ത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ബെംഗളൂരു എഫ് സി. രാത്രി 07:30തിന് ശ്രീകണ്‌ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാതെ ഒരു ഗോളിനാണ് എടികെയെ തോൽപ്പിച്ചത്.

31ആം മിനിറ്റിൽ ദേശോൻ ബ്രൗണിന്റെ കാലുകളിൽ നിന്നുമാണ് വിജയ ഗോൾ പിറന്നത്. അതേസമയം 83ആം മിനിറ്റിൽ നിഷു കുമാറിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് കിട്ടിയത് ബെംഗളൂരുവിന് തിരിച്ചടിയായി. മാർച്ച് എട്ടിനാണ് എടികെയും ബെംഗളൂരു എഫ് സിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത മത്സരം നടക്കുക.

