തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ്-19 വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് കരുത്തേകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കിയ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ അനുമോദിച്ച് ശശി തരൂർ. കേരളം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പരിപാലിക്കുന്നു, അവര്‍ അതിന് ഹൃദയം കൊണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നു അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

Heartwarming story: Rajasthani migrant worker in Kerala, Vinod Jangid, donates 5000 rupees from his hard-earned wages to the Chief Minister's Relief Fund to fight #COVID19: https://t.co/myfk7H35TK

Kerala looks after its guest workers, & they reciprocate from the heart!

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 8, 2020