ന്യൂഡല്‍ഹി: തബ്ലീഗി ജമാത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി മുക്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി. രാജ്യത്ത് കൊറോണ പടര്‍ത്തിയ തബ്ലീഗുകാര്‍ ലജ്ജിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും എന്നാല്‍ അവര്‍ കൊറോണ പോരാളികളായി സ്വയം ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്നും അദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ സ്വയം അവരോധിക്കുകവഴി യഥാര്‍ഥ കൊറോണ പോരാളികളെ അവര്‍ അപമാനിക്കുകയാണെന്നും അദേഹം ആരോപിച്ചു.

Of course some patriotic Indian Muslims have donated plasma to the needy but it’s not correct to call all of them Tablighi. There is a “well-planned dirty Tablighi conspiracy” to prove every Indian Muslim as Tablighi. #IndiaFightsCorona

— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) April 27, 2020