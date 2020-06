ന്യൂ ഡൽഹി : കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന വന്ദേഭാരത് മിഷന്‍റെ മൂന്നാംഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യോമയാനമന്ത്രി ഹ‍ര്‍ദ്ദീപ് സിംഗ് പുരി.

More flights being added to Mission Vande Bharat to enable stranded & distressed Indians to return home.@airindiain will operate 70 flights to destinations in USA & Canada under Phase 3 of the Mission from 11-30 June 2020.@MEAIndia @MoCA_GoI @PIB_India

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 1, 2020