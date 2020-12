‘ഒരു പാത്രത്തില്‍ റൊട്ടികളുമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന കൊച്ചു പെണ്‍കുട്ടി’, ‘കാര്‍ഷിക നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ വര്‍ദ്ധിത വീര്യത്തോടെ സമരം നയിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള ആഹാരം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി’, ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകളോട് കൂടി ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ട്വിറ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ കൈയ്യില്‍ റൊട്ടിയുമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ഷിരോമണി അകാലിദള്‍ നേതാവും പഞ്ചാബിലെ മുന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ ഡോ. ദല്‍ജിത് സിംഗ് ചീമയും ഫേസ്ബുക്കില്‍ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ‘ സമരം നയിക്കുന്ന കര്‍ഷക യോദ്ധാക്കള്‍ക്ക് പഞ്ചാബിന്റെ പുത്രി തന്റെ ചെറിയ കരങ്ങളാല്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നു ‘ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചിത്രം ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. പ്രക്ഷോഭ സ്ഥലത്ത് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടിയുടെ ചിത്രം പകര്‍ത്തിയതെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നത്.

And this lovely picture…..😍😍😍😍😘

Cute lil princess in support of our farmers…. serving food to them….🌸🌸 pic.twitter.com/Py9LR96X36

