ന്യൂഡൽഹി : പതഞ്​ജലി ആയുർവേദ പുറത്തിറക്കിയ കോവിഡ് മരുന്ന് ഫലപ്രദമാണെന്നതിന് ശസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ട് ബാബാ രാംദേവ്. ‘കൊറോണിൽ’ എന്ന മരുന്ന് കഴിച്ച് രോഗം ഭേദമായെന്നാണ് പതഞ്​ജലിയുടെ അവകാശവാദം. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹ‍ർഷവർദ്ധൻ അടക്കം പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് ​ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. ‘തെളിവുകളുടെ അടിസ്​ഥാനത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യമരുന്ന്​​’ കൊറോണിൽ എന്നാണ്​ പതഞ്​ജലിയുടെ​ അവകാശ വാദം.

ഞങ്ങളുടെ കോവിഡ് -19 ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററുകൾ ആയുർവേദ സസ്യങ്ങളായ ഗിലോയ്, തുളസി, അശ്വഗന്ധ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ ചികിത്സയിൽ ഫലപ്രദമാണ് ഇവയെന്നും രാംദേവ് പറഞ്ഞു.

Delhi: Yog Guru Ramdev releases scientific research paper on ‘the first evidence-based medicine for #COVID19 by Patanjali’.

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan and Union Minister Nitin Gadkari are also present at the event. pic.twitter.com/8Uiy0p6d8d

