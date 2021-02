ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ജർമനിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടി വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധക്കാർ പാക് പതാക പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി നേതാവ് സുരേഷ് നഖുവയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് പാകിസ്ഥാനുമായി കൈകോർത്തു. ജർമ്മനിയിൽ കർഷക പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ പാക് പതാക ഉയർത്തുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ പതാക കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ചരൺ കുമാറാണ് നീല വട്ടത്തിലുള്ളത്. ഐ ഒ സി ജർമ്മനിയിലെ ഓഫീസ് ഭാരവാഹിയായ രാജ് ശർമ്മയാണ് ചുവപ്പ് വട്ടത്തിൽ.-നഖുവ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിരവധി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ട്വീറ്റ് റിട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Rahul Gandhi’s Congress is Hand in glove with pakistan.

Indian Overseas Congress officebearers unfurl paki flag in farmer protest in Germany.

One in blue is Charan Kumar who is holding the Pakistani Flag

One in red is Raj Sharma, office bearer of IOC Germany#CongresswithPak pic.twitter.com/YmnqmaPT3p

— Suresh Nakhua (सुरेश नाखुआ) (@SureshNakhua) February 22, 2021