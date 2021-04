പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയായ ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച നടൻ രജനീകാന്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി ബോളിവുഡ് നടൻ ഹൃത്വിക് റോഷൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയയയിലൂടെയാണ് താരം രജനീകാന്തിന് ആശംസയുമായെത്തിയത്. രജനികാന്തിനൊപ്പമുളള കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രവും ഹൃതിക്ക് പങ്കുവെച്ചു.

“ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രജിനികാന്ത് സാർ… നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വവും പ്രഭാവലയവും പ്രശസ്തമായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം അർഹിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെന്ന ഇതിഹാസത്തെ ആഘോഷിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സ്നേഹവും ആദരവും,” ഹൃത്വിക് കുറിക്കുന്നു.

My Dearest @rajinikanth Sir.. Your aura and persona compliments the prestige of Dadasaheb Phalke Award. Makes me so happy to have yet another reason to celebrate YOUR legend. Lots of love & respect, as I continue to look up to your greatness ♥️🙏🏻 pic.twitter.com/UuyGlUhL2M

— Hrithik Roshan (@iHrithik) April 1, 2021