വെള്ളത്തിനടിയില്‍ കിടിലൻ വര്‍ക്കൗട്ട് ചെയ്ത യുവാവ്. പുതുച്ചേരി സ്വദേശിയും മുങ്ങല്‍ വിദഗ്‌ധനുമായ അരവിന്ദ് ആണ് വെള്ളത്തിനടിയില്‍ വച്ച് വ്യായാമ മുറകള്‍ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് കാലത്ത് ഫിറ്റ്‌നസിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറേ വലുതാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ താന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അരവിന്ദ് പറയുന്നു. 14 മീറ്റര്‍ വെള്ളത്തിനടിയില്‍ വച്ചാണ് ഈ കിടിലന്‍ വര്‍ക്കൗട്ട് അരവിന്ദ് ചെയ്തത്.

Man from Puducherry does Exercise 14 more deep water to emphasize on need of exercise during pandemic.

Does Dumbell curls and Barbell curls under water as fishes swim by.. pic.twitter.com/pCVbx6O1H5

