ഇത്തവണത്തെ ഒ.എൻ.വി പുരസ്‌കാരം തമിഴ് കവി വൈരമുത്തുവിനാണെന്നാണ് പുരസ്‌കാര സമിതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. അതേസമയം, ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണത്തിൽ പെട്ട വൈരമുത്തുവിനെ അവാര്‍ഡിന് തെരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ വൈരമുത്തു, ഓ.എൻ.വി പുരസ്‌കാരം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വൈരമുത്തുവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് മകൻ മദൻ കാർകി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

തന്റെ പിതാവിനെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്ക് സത്യം അവരുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും മദൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

“ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വെറുക്കുകയും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അവർ അത് നിരന്തരം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുക? ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്ക് സത്യം അവരുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്”, എന്നാണ് മദൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

If a group of people hate your family and throw baseless accusations on your dad or mom, and your parent denies those accusations, who will you trust?

I trust my dad.

If the concerned people believe they have truth on their side, let them take it to the legal authorities.

— Madhan Karky (@madhankarky) May 29, 2021