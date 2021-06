ഇസ്​ലാമാബാദ്​: വിവാദ പ്രസ്‌താവന നടത്തിയ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെതിരെ പ്രതിഷേധം. രാജ്യത്തെ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളും സ്​ത്രീകളുടെ വസ്​ത്രധാരണവും ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം. അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്​ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍റെ വിവാദ പ്രസ്​താവന.

‘സ്​ത്രീകള്‍ കുറച്ചു വസ്​ത്രം മാത്രമാണ്​ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍, അത്​ പുരുഷന്‍മാരില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ റോബോട്ട്​ ആയിരിക്കണം. ഇതൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധി മാത്രമാണ്​’ -ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍റെ പ്രസ്​താവനക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ്​ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഉയരുന്നത്​. നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും ​വിമര്‍ശനവുമായി രംഗ​​ത്തെത്തി. ഇതിനുമുമ്പും സമാന പ്രസ്​താവന ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നടത്തിയിരുന്നു. പാകിസ്​താനില്‍ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക്​ കാരണം അശ്ലീല വസ്ത്രധാരണം ആണെന്നായിരുന്നു മാസങ്ങള്‍ക്ക്​ മുമ്പ്​ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നടത്തിയ പ്രതികരണം. ‘പ്രലോഭനം ഒഴിവാക്കുകയെന്നതാണ്​ പര്‍ദയുടെ ആശയം. എന്നാല്‍ ഇതൊഴിവാക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി എല്ലാവര്‍ക്കും ഇല്ല’ -എന്നായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വാക്കുകള്‍.

This is the interview

Earlier, PTI spokespersons argued the PM never attributed women’s dress to sexual violence but was speaking generally about pardah for both men and women

Here the PM leaves no room for any doubt (or spin)

A pity the outcry earlier had no impact on him pic.twitter.com/bHCBmFxvyv

— Reema Omer (@reema_omer) June 21, 2021