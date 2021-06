കൊല്ലം : സ്ത്രീധന പീഡന മരണത്തിന്റെ ഇരയായി വിസ്മയ മാറിയപ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ എടുത്ത വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. സ്‌നേഹം പങ്കു വയ്‌ക്കേണ്ട വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും വിസ്മയയുടെ മനസില്‍ പ്രതീക്ഷകളുടെ പുതുനാമ്പുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു അവൾ ഫേസ്‌ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഫേസ്‌ബുക്കിലെ വിസ്മയയുടെ അവസാന പോസ്റ്റും ഇപ്പോള്‍ സൈബര്‍ ഇടത്ത് ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്. കാറിനുള്ളില്‍ നിന്നെടുത്ത വിഡിയോയാണ് വിസ്മയ പേജില്‍ അവസാനമായി പങ്കുവച്ചത്. ഭര്‍ത്താവ് കിരണ്‍കുമാറിനെ ഈ പോസ്റ്റില്‍ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ, വീഡിയോയ്ക്ക് വിസ്മയ നൽകിയ സ്മൈലികളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. തന്റെ മനസിലെ വിഷമം വിസ്മയ ആ ഇമോജികളിലൂടെ ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ. വിസ്മയ അവസാനം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലെ ക്യാപ്ഷ്യനായി നൽകിയത് ഈ ഇമോജികളായിരുന്നു. ‘💧💦 which means “I can’t stop crying”, I’m stressed out etc ‘. വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ കണ്ടത് മഴയല്ല കണ്ണീരാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്.

അതേസമയം, കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വിസ്മയയുടെ ഭര്‍ത്താവ് കിരണ്‍കുമാറിന്റെ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ പോലീസ് വീണ്ടെടുത്തു. കിരണ്‍കുമാറിന്റെ ബന്ധുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. വീണ്ടെടുത്ത സന്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിരൺ കുമാറിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ഗാര്‍ഹികപീഡനം, സ്ത്രീധനപീഡനമരണം എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് കിരണിനെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മദ്യവും ലഹരിവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചശേഷമാണ് കിരണ്‍ വിസ്മയയെ മര്‍ദ്ദിച്ചിരുന്നത്.