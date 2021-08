ന്യൂഡൽഹി: ടാക്സി ഡ്രൈവറെ നടുറോഡിലിട്ട് മർദിച്ച യുവതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൗവിലാണ് സംഭവം. നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ ജങ്ഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു യുവതി ടാക്സി ഡ്രൈവറെ മർദിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ യുവതിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ആക്രമണത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ഇതോടെ യുവതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയായിരുന്നു. #arrestlucknowgirl എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയാണ് വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിൽ ട്രൻഡിങ്ങാണ് വിഡിയോ.

ടാക്സി ഡ്രൈവർ തന്റെ വാഹനത്തെ ഇടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് യുവതിയുടെ ആരോപണം. തുടർന്ന് യുവതി ടാക്സി ഡ്രൈവറെ നടുറോഡിലിട്ട് നിരവധി തവണ മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യുവതിയുടെ ആരോപണം ടാക്സി ഡ്രൈവർ നിഷേധിച്ചു. തന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ യുവതി നശിപ്പിച്ചതായും ടാക്സി ഡ്രൈവർ പൊലീസിൽ മൊഴിനൽകി. ‘ആരാണ് നഷ്ട പരിഹാരം നൽകുക? അത് എന്റെ മുതലാളിയുടെ ഫോണാണ്. ഞാൻ ഒരു ദരിദ്രനാണ്. ഫോണിന്റെ വില 25000 രൂപയാണ്.കൂടാതെ അവർ എന്റെ കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർത്തു. ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയത്. എന്നാൽ പൊലീസ് എനിക്കെതിരെ മാത്രമാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അവരെ വെറുതെ വിട്ടു. എനിക്ക് നീതി ലഭിക്കണം.’– ടാക്സി ഡ്രൈവർ പറയുന്നു.

Can a woman abuse, threaten, assault & if this wasn’t captured on video, she could have said that the man molested her & this was her self defence. Is @Uppolice sleeping or accepting this as new India?

Important to #ArrestLucknowGirl & set precedent. pic.twitter.com/P4VN7RRp5B

— Archana Dalmia (@ArchanaDalmia) August 2, 2021