തിരുവനന്തപുരം: മലബാർ കലാപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വാദപ്രതിവാദങ്ങളുണ്ടാകുകയാണ്. വാരിയം കുന്നൻ ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത മതവെറി പിടിച്ച ആളായിരുന്നെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പലരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തെളിവുകൾ നിരത്തി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരും രംഗത്തെത്തി. വാരിയം കുന്നൻ പിടിച്ചു പറിക്കാരനാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നത്.

ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരുടെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം:

പ്രിയപ്പെട്ട ഷിനാസ്,

ഇന്നത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചർച്ചയിൽ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ ആയിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ താങ്കൾ എതിർത്തു. എന്നോട് നല്ല ചരിത്രരേഖകൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. താങ്കൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ എനിക്ക് അവസരമില്ലാതെ ചർച്ച തീർന്നു. ദക്ഷിണ മലബാർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആയിരുന്ന ആർ എച്ച് ഹിച്ച്കോക്ക് എഴുതിയ The History of the Malabar Rebellion, 1921 എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 58ആം പേജിൽ ആണ് വാരിയം കുന്നത്ത് ഹാജി പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ ആയിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ചർച്ചയിൽ ഒ അബ്ദുള്ള സംസാരിച്ചത് മുഴുവനും.

ഇനി താങ്കൾ താങ്കളുടെ റഫറൻസ് പുസ്തകം പറയൂ. വാരിയംകുന്നൻ നല്ല സ്വഭാവക്കാരൻ ആയിരുന്നു എന്നു തെളിയിക്കാൻ.