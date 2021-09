ദുബായ് : ഷാർജയിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാനസർവീസുകൾ സെപ്റ്റംബർ 14 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് എയർ അറേബ്യ അറിയിച്ചു.

Starting 14th September, fly daily from Sharjah to Riyadh, Jeddah and Dammam.

Book now at https://t.co/QYW1hysXzl pic.twitter.com/2MQqbamWKJ

— Air Arabia (@airarabiagroup) September 9, 2021