കറാച്ചി: ക്യൂആർ കോഡിൽ മതനിന്ദയെന്നാരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ സാംസങ് മൊബൈലിന്റെ കമ്പനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം. തീവ്രവാദി ബറേൽവി സംഘടനയായ തെഹ്‌രീക്-ഇ-ലബ്ബായിക് പാകിസ്ഥാൻ (ടിഎൽപി) യുടെ ഡസൻ കണക്കിന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ആണ് കമ്പനിക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. കമ്പനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന മതനിന്ദ സംബന്ധിച്ച കിംവദന്തികൾക്ക് ശേഷമാണ് കമ്പനികളുടെ പരസ്യബോർഡുകൾ അടക്കം അക്രമികൾ നശിപ്പിച്ചത്.

ഇസ്‌ലാമിനെതിരെ ‘നിന്ദ’ നടത്തിയെന്ന് പ്രചാരണം ഉയർന്നതോടെ പ്രതിഷേധക്കാർ നഗരത്തിലെ മൊബൈൽ മാർക്കറ്റിലെ സാംസങ്ങിന്റെ പരസ്യബോർഡുകൾ വലിച്ചുകീറുകയും കടകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലെ പരസ്യബോർഡുകൾ രോഷാകുലരായ ടി‌.എൽ‌.പി അംഗങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. സാംസങ് തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളിൽ മതനിന്ദാപരമായ ഒരു ക്യൂആർ കോഡ് അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ കറാച്ചിയിലെ തെരുവിലിറങ്ങി കമ്പനിയുടെ പരസ്യബോർഡുകൾ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി.

#Barelvi #TLP activists in Mobile Market, #Karachi destroy billboards of Samsung over alleged #blasphemy.

Some local sources report that the protest started after a Samsung employee allegedly specified a blasphemous name for his WiFi device. Police arrested the accused. pic.twitter.com/fHuHuXpstg

— SAMRI (@SAMRIReports) July 1, 2022