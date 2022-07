കൊൽക്കത്ത: ടി.എം.സി മന്ത്രി പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയുടെ അടുത്ത അനുയായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും 20 കോടി പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ, മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടത്തി ഇ.ഡി. ബംഗാൾ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ 8 ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ഇ.ഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പാർത്ഥ ചാറ്റർജി ഡോക്ടർമാരെ വിളിക്കുകയും, സുഖമില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്‌ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി വേണ്ട ചികിത്സ നൽകി.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ മന്ത്രി പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയുടെ സഹായിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 20 കോടി രൂപ കണ്ടെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. എസ്എസ്‌സി അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ചാറ്റർജിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

