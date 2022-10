മെല്‍ബണ്‍: ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 12 പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം നേടിയപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ത്രില്ലര്‍ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്നലെ മെല്‍ബണിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അവസാന നിമിഷം വരെ പാകിസ്ഥാൻ വിജയം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ തകർത്താടിയ വിരാട് കോഹ്‌ലിയുടെ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സിന് മുന്നിൽ അവസാന പ്രതീക്ഷയും തകർന്നടിഞ്ഞു.

ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ജയവും കോഹ്‌ലിയുടെ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്‌സും വാഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഗൂഗിള്‍ സിഇഒ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയുടെ ട്വിറ്റർ പോസ്റ്ററും വൈറലാകുന്നു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തെ പ്രശംസിച്ചുള്ള പിച്ചൈയുടെ ട്വീറ്റിന് താഴെ വന്ന ഒരു ആരാധകന്‍റെ കമന്‍റും അതിനുള്ള അദേഹത്തിന്‍റെ മറുപടിയും ശ്രദ്ധനേടുന്നു.

‘ഹാപ്പി ദീപാവലി! എല്ലാവരും കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അവസാന മൂന്ന് ഓവര്‍ വീണ്ടും ഇന്ന് കണ്ട് ഞാന്‍ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു. എന്തൊരു മികച്ച മത്സരവും പ്രകടനവുമാണിത്’. ദീപാവലി, ടീം ഇന്ത്യ, ടി20 ലോകകപ്പ് 2022 ഹാഷ്‌ടാഗുകളോടെ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയുടെ ട്വീറ്റ്.

ഇതിന് താഴെയാണ് ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറുകള്‍ നിങ്ങള്‍ കാണണം എന്ന് ഒരു ആരാധകന്‍റെ കമന്‍റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗില്‍ തുടക്കത്തിലെ പുറത്തായ കെഎല്‍ രാഹുലിനെയും രോഹിത് ശര്‍മ്മയേയും ചൂണ്ടിയായിരുന്നു ആരാധകന്‍റെ ട്രോള്‍. എന്നാല്‍, ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കമന്‍റ് പിച്ചൈ ഇതിന് മറുപടിയായി നല്‍കി. ‘അതും കണ്ടു, എന്തൊരു സ്‌പെല്ലാണ് ഭുവിയും അര്‍ഷ്‌ദീപും എറിഞ്ഞത്’ എന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമിന്‍റെ മോശം തുടക്കം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍ സിഇഒയുടെ മറുപടി.

Happy Diwali! Hope everyone celebrating has a great time with your friends and family.

🪔 I celebrated by watching the last three overs again today, what a game and performance #Diwali #TeamIndia #T20WC2022

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 24, 2022