കാമുകിയെ പരസ്യമായി തല്ലി യുവാവ്; മാപ്പ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് തെലുങ്ക് നടൻ, വീഡിയോ വൈറൽ

ഹൈദരാബാദ്: പരസ്യമായി കാമുകിയെ തല്ലിയ യുവാവിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് തെലുങ്ക് നടൻ. ഹൈദരാബാദിലെ തിരക്കുള്ള റോഡില്‍ വെച്ചാണ് സംഭവം. കാമുകിയെ യുവാവ് തള്ളുന്നത് കണ്ട തെലുങ്ക് നടൻ നാഗ ശൗര്യ ഇടപെടുകയും, യുവാവിനോട് കാമുകിയോട് മാപ്പ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് തന്റെ കാമുകിയാണെന്നായിരുന്നു യുവാവിന്റെ മറുപടി. ഇത് നടനെ കൂടുതൽ പ്രകോപിതനാക്കി. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലാകുന്നു.

യുവതിയോട് മാപ്പ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാഗ ശൗര്യ യുവാവിന്‍റെ കൈയില്‍ പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോയാണ്‌ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുവതിയോട് മാപ്പ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ തന്‍റെ കാമുകിയാണ് ഇതെന്നാണ് യുവാവ് പറയുന്നത്. ഇതോടെ എന്തിനാണ് യുവതിയെ വഴിയിൽ വെച്ച് അടിച്ചതെന്ന് ശൗര്യ യുവാവിനോട് ചോദിച്ചു. അവൾ നിങ്ങളുടെ കാമുകിയാകാം, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മോശമായി പെരുമാറാൻ കഴിയുമെന്നല്ല. അവളോട് മാപ്പ് പറയൂ എന്ന് നാഗ ശൗര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ട്വിറ്ററില്‍ വൈറലായ വീഡിയോയുടെ കമന്‍റ് ബോക്സില്‍ നിരവധി പേരാണ് നാഗ ശൗര്യയുടെ ഇടപെടലിനെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. ‘റിയൽ ഹീറോ’, ‘ബഹുമാനം തോന്നുന്നു’, ‘അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം’, എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന കമന്റുകളാണ് ട്വിറ്ററിൽ. എന്നാൽ, ഇത് താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ആണെന്നും, സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണിതെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

Telugu actor #NagaShaurya asks man to apologise for slapping girlfriend in public#teluguactor #BreakingNews pic.twitter.com/fNUqdemkAc

— Free Press Journal (@fpjindia) March 1, 2023