ഏഷ്യ കപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള അണ്ടർ-16 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഏഷ്യാ കപ്പ് യോഗ്യതക്കായുള്ള അണ്ടര്‍ 16 ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ 15 മുതല്‍ മംഗോളിയയിലാണ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് ഇന്ത്യ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. മംഗോളിയ, പാകിസ്താന്‍, ലാവോസ്, ഹോങ്കോങ് എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ബിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒപ്പം ഉള്ളത്. ഹോങ്കോങിനെതിരെ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

Also Read: കാര്യവട്ടം ഏകദിനം: ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ടീം: അൻഷിക, മനീഷ, അഞ്ജലി ബർകെ,റിതു ദേവി, നാവൊരേം ദേവി, കവിത, സരിത സോറെങ്ങാ, ആര്യ ശ്രീ, ജ്യോതി കുമാരി, പിങ്ക് ദേവി, പ്രിയങ്ക സുധീഷ്, അവികാ സിംഗ്, പൂനം കിരൺ, നിഷ, കൃതിന ദേവി, വർഷ, ലിൻഡ കോം, അഞ്ചു, മെഹക് ലോബോ, സുനിത മുണ്ട, ശിൽകി ദേവി, വ്ങ്ങലാചുങ്ഫി ർമിൻ ഡിസൂസ

ഫിക്സ്ചര്‍:

സെപ്റ്റംബർ 15 : ഇന്ത്യ vs ഹോങ്കോങ്

സെപ്റ്റംബർ 19 : ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ

സെപ്റ്റംബർ 21 : ഇന്ത്യ vs മംഗോളിയ

സെപ്റ്റംബർ 23 : ഇന്ത്യ vs ലാവോസ്