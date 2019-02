ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരം ടി20യില്‍ നേടുന്ന ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ സ്വന്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യര്‍. സയിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടി20 ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ സിക്കിമിനെതിരെയാണ് മുംബൈ താരമായ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം. 55 പന്തില്‍ 147 റണ്‍സാണ് അയ്യര്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. അയ്യറിന്റെ ഈ മാസ്മരിക പ്രകടനത്തില്‍ മുംബൈ നേടിയത് 258 എന്ന കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മൂന്നാമത്തെ ടി20 ടോട്ടലാണിത്. മത്സരത്തില്‍ 154 റണ്‍സിന്റെ വമ്പന്‍ വിജയമാണ് മുംബൈ സ്വന്തമാക്കിയത്.

പതിനഞ്ച് സിക്സറുകളും ഏഴ് ഫോറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അയ്യരുടെ ഇന്നിങ്സ്. സിക്കിം ബൗളര്‍ താഷി ബാല്ല എറിഞ്ഞ ഒരോവറില്‍ മാത്രം അയ്യര്‍ അടിച്ചെടുത്തത് 35 റണ്‍സാണ്. 38 പന്തുകളില്‍ നിന്നാണ് അയ്യര്‍ സെഞ്ച്വറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ നാലാമത്തെ വേഗതയേറിയ ടി20 സെഞ്ച്വറി കൂടിയാണിത്.

