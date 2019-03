അസ്ലന്‍ ഷാ കപ്പ് ഹോക്കി : ഇന്ന് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ പോരാട്ടം

ക്വാലാലംപൂര്‍: സുൽത്താൻ അസ്ലന്‍ ഷാ കപ്പ് ഹോക്കി 2019 ടൂർണമെന്റിന് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും. ജയത്തുടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ടു ഇന്ന് ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് സ്വര്‍ണമെഡൽ ജേതാക്കളായ ജപ്പാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. മന്‍പ്രീത് സിംഗ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിൽ മലയാളി ഗോള്‍കീപ്പര്‍ പി ആര്‍ ശ്രീജേഷ് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സ്ഥിരം പരിശീലകന്‍റെ അഭാവവും ചില പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ പരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയാകാനും സാധ്യത.

And it’s matchday!

Our favorite #MenInBlue are back in action for @azlancup! Here’s a look at the opening day fixtures. #IndiaKaGame pic.twitter.com/etI3uqWhdG

— Hockey India (@TheHockeyIndia) March 23, 2019