വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തകർപ്പൻ ജയം

സതാംപ്ടണ്‍: ഇന്ന് മഴ വില്ലനായി എത്തിയില്ല. ഇന്ന് നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്. എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പില്‍ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 44.4 ഓവറില്‍ 212ന് പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയലക്ഷ്യം അനായാസം മറികടന്നു. 33.1 ഓവറില്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 213 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.

England win by 8️⃣ wickets!

A clinical performance with bat and ball helps them overcome West Indies in Southampton. 💯

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 14, 2019