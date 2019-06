ഇന്നത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ പാകിസ്താനെതിരെ തകർപ്പൻ തുടക്കവുമായി ഇന്ത്യ. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 26 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 151 എന്ന നിലയിലാണ് പൊരുതുന്നത്. രോഹിത് ശര്‍മ്മയും, കെ എൽ രാഹുലും അര്‍ദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടി. 57 റൺസെടുത്ത ശേഷം കെ എൽ രാഹുലാണ് പുറത്തായത്.

The Hitman continues his sublime #CWC19 form 👌 pic.twitter.com/B9HVSifDnN

ടീമിൽ മാറ്റവുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങിയത്. പരിക്കേറ്റ ശിഖര്‍ ധവാന് പകരം ഓള്‍ റൗണ്ടര്‍ വിജയ് ശങ്കര്‍ രോഹിത് ശര്‍മ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ആദ്യം ബാറ്റിങിനിറങ്ങി. ലോകകപ്പില്‍ വിജയ് ശങ്കറിന്റെ ആദ്യ മത്സരമാണിത്.

Rahul brings up his 50 with a six!#CWC19 | #TeamIndia | #INDvPAK pic.twitter.com/zTW8RH68rJ

