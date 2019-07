ഇങ്ങനെ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കരുത്; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് യുഎഇ പോലീസ്

View this post on Instagram

. بخمسة لغات #شرطة_أبوظبي تحذر الجمهور من #مخاطر_عبور_المشاة من الأماكن غير المخصصة لعبورهم حتى لايتعرضوا ل#حوادث_الدهس وتحثهم على الالتزام بالعبور السليم عن طريق #ممرات_المشاة و #الانفاق و#الجسور من أجل سلامتهم . #في_أبوظبي ‏#InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة ‏#Abudhabi_safe_and_secure #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني ‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news ‏#security_media