ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: എ​ന്‍​ജി​ന്‍ ഓ​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഗോ​ഡൗ​ണിന് തീപിടിച്ച് ഒരു മരണം. ഗോ​ണൗ​ഡി​ല്‍ നി​ന്ന് ക​റു​ത്ത പു​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​ടെ 22 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

Read also: യുവതികളുടെ മാല പൊട്ടിക്കുന്ന യുവാക്കൾ; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

#UPDATE Delhi: One person dead in the fire accident that broke out at a godown in Punjabi Bagh earlier today. Cooling operation still underway. https://t.co/1r4G4Fx8Wz

— ANI (@ANI) September 7, 2019