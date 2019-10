ല​ഡാ​ക്ക്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​മാ​യ സി​യാ​ച്ചി​ന്‍ വി​നോ​ദ സ​ന്ദ​ര്‍​ശ​ക​ര്‍​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു ന​ല്‍​കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ് നാഥ് സിംഗാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സിയാച്ചിന്‍ പ്രദേശം വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മുഴുവന്‍ പ്രദേശവും വിനോദ സഞ്ചാര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും രാജ് നാഥ് സിംഗ് അറിയിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെ ആണ് രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സൈനിക താവളമായാണ് സിയാച്ചിന്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്.

15,000 അടിയിലധികം ഉയരത്തിലാണ് കുമാര്‍ പോസ്റ്റ്. പാര്‍ടാപൂരിലെ ബേസ് ക്യാമ്പില്‍ നിന്ന് 11,000 അടി ഉയരത്തില്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കുമാര്‍ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം.സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സി​യാ​ച്ചി​നി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ക. ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പു​ള്ള സി​യാ​ച്ചി​ന്‍ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​മാ​ണ്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സൈ​നി​ക​രാ​ണ് സി​യാ​ച്ചി​നി​ല്‍ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ശ്‍​ന​ത്തെ തു​ട​ര്‍​ന്നാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍​ക്ക് ഇ​വി​ടേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

Ladakh has tremendous potential in Tourism. Better connectivity in Ladakh would certainly bring tourists in large numbers.

The Siachen area is now open for tourists and Tourism. From Siachen Base Camp to Kumar Post, the entire area has been opened for Tourism purposes.

