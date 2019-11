ഐഎസ്എൽ : ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും-മുൻ ചാമ്പ്യനും തമ്മിൽ : ലക്ഷ്യം ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ജയം

ബെംഗളൂരു : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും-മുൻ ചാമ്പ്യനും തമ്മിൽ. വൈകിട്ട് 07:30നു ശ്രീ കണ്ടീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ബെംഗളൂരു എഫ് സിയും ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടുക. നാലാം മത്സരത്തിൽ സീസണിലെ ആദ്യം ജയം തേടിയാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. കളിച്ച മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും സമനില വഴങ്ങി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ബെംഗളൂരു. ഒരു സമനിലയും രണ്ടു തോൽവിയുമായി അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി.

