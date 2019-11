എടിപി ടൂർ ഫൈനൽസ് : നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെ വീഴ്ത്തി ഡൊമിനിക് തീം സെമിയിൽ

ലണ്ടൻ : എടിപി ടൂർ ഫൈനൽസിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെ വീഴ്ത്തി ഡൊമിനിക് തീം സെമിയിൽ. ഫെഡററെ തോൽപിച്ചാണ് ഓസ്‌ട്രിയൻ താരം ഡൊമിനിക് തീം ജോക്കോവിച്ചുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇതോടെ എടിപി വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിന്റെ സെമിയിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യ താരമായി ഡൊമിനിക് തീം. നാളത്തെ ഫെഡറർ-ജോക്കോവിച്ച് പോരാട്ടത്തിലെ വിജയിയാകും ഇനി സെമിയിലെത്തുക. അതേസമയം റോജർ ഫെഡറർ എടിപി വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനലിലെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി. നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് മറ്റേയോ ബെരറ്റീനിയെ തോൽപിച്ചു. സ്‌കോർ : 7-6, 6-3

Well…was this the best match of the #ATPTour season?@ThiemDomi & @DjokerNole 👏#NittoATPFinals pic.twitter.com/8d3xwnCdbt

— ATP Tour (@atptour) November 12, 2019