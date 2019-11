മഡ്‌ഗാവ്: ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് നിർണായക പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ഗോവ. വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്ക് ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ജംഷെഡ്‌പൂരുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. നാല് കളിയിൽ എട്ട് പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗോവയ്ക്ക് ഇന്ന് ജയിക്കാനായാൽ എടികെയെ പിന്നിലാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. സീസണിൽ ഇതുവരെ തോൽവി അറിയാത്ത ടീമാണ് ഗോവ. വിലക്ക് നേരിടുന്ന ഹ്യൂഗോ ബൗമസും ഡൗൻഗലും ഇല്ലാതെയാവും ഇന്ന് കളിക്കുക.

