ശ്രീനഗർ : സ്ഫോ​ട​നത്തിൽ ര​ണ്ട് പേ​ര്‍​ക്ക് പ​രിക്കേറ്റു. കാ​ഷ്മീ​ര്‍ സ​ര്‍​വ​ക​ലാ​ശാലയുടെ ക​വാ​ട​ത്തി​നു സ​മീ​പം ഗ്ര​നേ​ഡ് സ്ഫോ​ട​നമാണുണ്ടായത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്കുണ്ടായ സംഭവം വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. സ​ഫോ​ട​ന​ത്തി​നു പി​ന്നി​ല്‍ ഭീ​ക​ര​രാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പോ​ലീ​സ് അറിയിച്ചു.

Jammu and Kashmir: 2 people injured in a grenade blast near Kashmir University gate in Srinagar. More details awaited. https://t.co/cdyIp0kA1d pic.twitter.com/ZrJ8bX75Uk

— ANI (@ANI) November 26, 2019