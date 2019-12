വെടി നിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം : ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയില്‍ 2 പാകിസ്താന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ശ്രീനഗർ : നിയന്ത്രണരേഖയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിന് ഇന്ത്യൻ സേന നൽകിയ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയിൽ 2 പാകിസ്താന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ സുന്ദര്‍ബനി മേഖലയിലാണ് എട്ടുമുട്ടലുണ്ടായത്.

At least two Pakistani elite commandos of SSG (Special Service Group) unit killed in Indian Army retaliation after a Pakistan Border Action Team (BAT) infiltration attempt was thwarted in Sunderbani sector, Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/Hiup7NoBTU

