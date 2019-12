ആവേശപ്പോരിൽ ചാമ്പ്യൻമാരെ തകർത്ത് എടികെ : ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച്പിടിച്ചു

കൊൽക്കത്ത : തീപാറും പോരാട്ടത്തിൽ ചാമ്പ്യൻമാരെ തകർത്ത് എടികെ. വൈകിട്ട് 07:30നു സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയെ എതിരില്ലാതെ ഒരു ഗോളിനാണ് തകർത്തത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ പോരാടി ഒരു ഗോളും ഇരു ടീമുകളും നേടിയില്ല.

A tough day at the office for the Blues, who go down to a second-half strike from David Williams. #ATKBFC pic.twitter.com/LOOxd8dNN9

— Bengaluru FC (@bengalurufc) December 25, 2019