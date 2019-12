ഐഎസ്എല്ലിൽ കരുത്തരായ രണ്ടു ടീമുകൾ ഇന്ന് എറ്റുമുട്ടും : ലക്ഷ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം

കൊൽക്കത്ത : ഇന്ന് ക്രിസ്‌മസ്‌ ദിനത്തിൽ ഐഎസ്എല്ലിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം. ഒന്നാം സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് എടികെയും നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയുമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടുക, വൈകിട്ട് 07:30തിന് സാൾട്ട് ലേക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക.

