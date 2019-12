നിഖാത് സരീനെ ഇടിച്ചിട്ടു, ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത മത്സരത്തിൽ ഇടംനേടി മേരി കോം

ന്യൂ ഡൽഹി : ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത മത്സരത്തിൽ ഇടംനേടി ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സിങ് സൂപ്പർ താരം മേരി കോം. 51 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ട്രയല്‍സില്‍ നിഖാത് സരീനെ 9-1ന് തോൽപിച്ചാണ് ആറു തവണ ലോകചാമ്പ്യനായ മേരികോം യോഗ്യത റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നത്.

Indian Squad for Women’s Boxing Final Trial Update- 51kg.@MangteC defeated @nikhat_zareen in split decision and is selected for the Indian teamfor the Olympic Qualifiers, Asia -Oceania from Feb 3-14, 2020 in Wuhan, China.#PunchMeinHaiDum #OlympicQualifiers#boxing pic.twitter.com/AL5rthBrCR

— Boxing Federation (@BFI_official) December 28, 2019