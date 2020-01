എഫ് സി ഗോവ ഇന്നിറങ്ങും, ലക്ഷ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം : എതിരാളി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്

പനാജി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമാക്കി എഫ് സി ഗോവ ഇന്നിറങ്ങും. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് 07:30തിന് ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. 11മത്സരങ്ങളിൽ 21പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഗോവ. ഇതേ പോയിന്റുള്ള എടികെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഗോള്‍ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗോവ രണ്ടാമനായത്. സമനിലയെങ്കില്‍ പോലും ഗോവയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കാം.

