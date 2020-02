ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് സൂപ്പർ പോരാട്ടം : നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരും എടികെയും ഏറ്റുമുട്ടും

ബെംഗളൂരു : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചവരുടെ സൂപ്പർ പോരാട്ടം. ബെംഗളുരുവിൽ രാത്രി 7.30നു നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയും, എടികെയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഗ്രൂപ്പുഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിനാണ് ടീമുകൾ ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് ജയിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനാകും. നിലവിൽ 33 പോയിന്‍റുമായി എടികെ സ്ഥാനത്തും, 29 പോയിന്റുമായി ബെംഗളുരു മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. സീസണിൽ എടികെ പത്തും ബെംഗളുരു എട്ടും മത്സരങ്ങളിൽ ജയം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 39 പോയിന്‍റുള്ള ഗോവ എഫ് സി നേരത്തേ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുഘട്ട ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്നു.

