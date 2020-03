ഐഎസ്എൽ പ്ലേ ഓഫ് : നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാർ ഇന്നിറങ്ങുന്നു, എതിരാളി എടികെ

ബെംഗളൂരു : ഐഎസ്എൽ പ്ലേ ഓഫിലെ ആദ്യ പാദത്തിലെ രണ്ടാം സെമി പോരാട്ടത്തിനായി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയും, എടികെയും ഇന്നിറങ്ങുന്നു. ബെംഗളുരുവില്‍ രാത്രി 7.30ന് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടും. കലാശപ്പോരിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ച്ചവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

