കൊൽക്കത്ത: മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അരുൺ ലാൽ (66) വീണ്ടും വിവാഹിതനാകുന്നു. അരുൺ ലാലിനേക്കാൾ 28 വയസ് ഇളപ്പമുള്ള, സുഹൃത്ത് ബുൾ ബുൾ സാഹയാണ് വധുവെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിവാഹം അടുത്ത മാസം കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്നും, ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇരുവരും ദീർഘകാലമായി സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് മെയ് 2ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് ഇതിനോടകം, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഭാര്യ റീനയിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ, വിവാഹ മോചനം നേടിയിരുന്നു. 38 കാരിയായ ബുൾബുൾ, അധ്യാപികയായി ജോലി നോക്കി വരികയാണ്.

നിലവിൽ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനാണ് അരുൺ ലാൽ. 1982–1989 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം, ഇന്ത്യയ്ക്കായി 16 ടെസ്റ്റും 13 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Is it Arun Lal ex- cricketer marrying again? pic.twitter.com/3II4X8YvFu

— Kaushik Bhattacharjee (@Kaushik78068780) April 22, 2022