ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണ്‍; ആവേശ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ വീഴ്ത്തി സെറീന വില്യംസ്

മെൽബണ്‍ :ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിലെ ആവേശ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ വീഴ്ത്തി സെറീന വില്യംസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക്. മൂന്ന് സെറ്റ് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ റുമേനിയയുടെ സിമോണ ഹാലപ്പിനെയാണ് അമേരിക്കയുടെ സെറീന വില്യംസ് തോൽപ്പിച്ചത്. സ്‌കോർ : 6-1, 4-6, 6-4

ആദ്യ സെറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ സെറീന സ്വന്തമാക്കി. ഹാലപ്പ് രണ്ടാം സെറ്റും നേടി. ശേഷം നടന്ന മൂന്നാം സെറ്റിൽ സെറീനയുടെ പോരാട്ടത്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാവാതെ ഹാലപ്പ് പുറത്താവുകയായിരുന്നു.

The seven-time champion reigns supreme. @serenawilliams knocks out the world No.1 Simona Halep 6-1 4-6 6-4 to reach her 1⃣2⃣th #AusOpen quarterfinal. pic.twitter.com/bqFKeP8u81

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2019