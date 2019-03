അബുദാബി : ദുബായിലെ അല്‍ ക്വാഡയിലെ ഒരു മനോഹര ദ്വീപുണ്ട്.. ആ ദ്വീപിന്‍റെ പേരാണ് ദുബായ് ലൗ ലേയ്ക്ക് ( ദുബായ് സ്നേഹ തീരം)… ആ ലൗ സ്നേഹതീരത്ത് ഏവരുടേയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒരു വിശാലമായ വിവാഹം നടന്നു. ഒന്നു രണ്ടും പേരുടേയല്ല ഒന്‍പത് ചെെനീസ് നവ വധുവരന്‍മാരുടെ മിന്നുകെട്ടാണ് ദുബായ് ലൗ ലേയ്ക്ക് സാക്ഷിയായത്. ലൗ ലേയ്ക്കില്‍ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യമായിട്ടുളള സ്വകാര്യ പരിപാടിയാണ് ഹാലാ ചെെനയുടെ തേതൃത്ത്വത്തില്‍ നടന്നത്.

Hala China, a joint initiative by @MeraasDubai and @dubaiholding, hosts a group wedding for nine Chinese couples at #Dubai’s Love Lakes https://t.co/KrjE6GXPsX pic.twitter.com/1tdeKLXPkv

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 20, 2019