യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് : സെമിയിൽ കടന്ന് റാഫേൽ നദാൽ

ന്യൂയോർക്ക് : യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിൽ സെമിയിൽ കടന്ന് റാഫേൽ നദാൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ക്വാ​ര്‍​ട്ട​ര്‍​ ​ഫൈ​ന​ലി​ല്‍ അ​ര്‍​ജ​ന്റീ​നി​യ​ന്‍​ ​താ​രം​ ​ഡീ​ഗോ​ ​ഷ്വാ​ര്‍​ട്സ്‌​മാനെ ​ ​ര​ണ്ട് ​മ​ണി​ക്കൂര്‍ 47​ ​മി​നി​റ്റ് നീണ്ടു നിന്ന പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ന​ദാ​ല്‍​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​നാ​ലി​ൽ ഇടം നേടിയത്.

No match. @RafaelNadal shakes off Schwartzman for a spot in the semifinals: https://t.co/PA2kmMvAQU #USOpen pic.twitter.com/FzWc85MyIy

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2019