ല​ണ്ട​ൻ: എ​ടി​പി ഫൈ​ന​ല്‍​സ് ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ പുരുഷ സിംഗിൾസ് വിഭാഗം കിരീടം സ്വന്തമാക്കി സ്റ്റെ​ഫാ​നോ​സ് സി​റ്റ്‌​സി​പാ​​സ്. കലാശപ്പോരിൽ മൂ​ന്ന് സെ​റ്റ് നീ​ണ്ട വാ​ശി​യേ​റി​യ പോരാട്ടത്തിൽ ഡൊ​മി​നി​ക് തീ​മി​നെ തോൽപിച്ചാണ് ഗ്രീ​ക്ക് താ​രം തന്റെ ആദ്യ കിരീടം അണിഞ്ഞത്. സെ​മി​യി​ൽ ഇതിഹാസ താരം റോ​ജ​ർ ഫെ​ഡ​റ​റെ തോ​ൽ​പി​ച്ചായിരുന്നു സ്റ്റെ​ഫാ​നോ​സ് സി​റ്റ്‌​സി​പാ​സ് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയത്. എ​ടി​പി ഫൈ​ന​ൽ​സി​ന്‍റെ 18 ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ താ​ര​മെന്ന നേട്ടവും 21 വ​യ​സു​കാ​ര​നാ​യ സി​റ്റ്‌​സി​പാ​സിനു സ്വന്തം.

STEF MAKES HISTORY! @StefTsitsipas defeats Dominic Thiem 6-7 6-2 7-6 to become the 2019 #NittoATPFinals champion 🏆 pic.twitter.com/TIuDZ9pAD9

— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019